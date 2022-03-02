金門今天下午傳出一起警員疑似舉槍自戕事件，金城分局金寧分駐所24歲謝姓警員被人發現側臥於金酒公司側門，頭部嚴重受創，送醫急救仍宣告不治，全案由縣警局調查處理中。
警專36期畢業的謝姓警員今天擔服14-16時巡邏勤務，勤務中獨自騎乘警用巡邏機車外出，16時41分許在金寧鄉盤果路金酒公司側門前被發現頭部受槍傷，疑似持槍自戕，經送醫急救無效死亡，案由該分局查處中。
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