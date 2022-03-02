宏全公司2日舉辦今年度捐贈助學金儀式，捐贈給三所鄰里社區學校，宏全國際董事長戴宏全表示，要將溫暖的力量持續擴散至社會各地。（盧金足攝）

台中啟聰學校校長王敬儒（右）計畫宏全捐贈的善款，做為聽障學生出國圓夢的經費。（盧金足攝）

宏全國際從去年開始公司承諾每年捐助三所學校獎助學金，將長期支持學校，一同關懷弱勢學生，回饋鄉里、造福社會。（盧金足攝）

位在台中工業區，有「瓶蓋大王」之稱的宏全國際公司，為回饋地方，2日捐贈助學金給西屯區協和國小、安和國中、啟聰學校三所國小，台中啟聰學校校長王敬儒表示，善款將做為聽障學生出國圓夢的經費。

台中啟聰學校與日本墨田特別支援學校正進行締結姊妹校，在疫情解封後，規畫要帶聽障生到日本訪問，現在台日學生以視訊交流，盼未來互訪時，台灣的珍珠奶茶與日本茶道可以不用在螢幕相見，能真的在一起互動，為學生打開國際視野，增廣見聞。

宏全公司總裁曹世忠去年即向廠區附近三所學校挹注捐款，展開敦親睦鄰的助學行動，宏全國際捐贈弱勢學生助學金，包括協和國小、安和國中、啟聰學校，每校各十萬元，協助弱勢學生安心就學，

宏全國際董事長戴宏全表示，宏全在台中工業區設廠房投產已有卅多年歷史，草創初期從一個工廠起家，陸續擴充到梧棲、大陸和東南亞等國家設廠，台中工業區就是宏全國際的指揮中心，有深入而凝固的感情。

尤其宏全國際坐鎮台中工業區，地理環境極佳，前可宏觀大台中景觀，後靠大肚山，「這是一塊好福地」，戴宏全說，發願要深耕地方，敦親睦鄰，廠內很多員工住在工業區附近，也是這三所學校的校友，善盡企業社會責任，永續經營，造福地方。

協和國中校長賴秀英表示，獲得這筆捐款，規畫在孩子或學習運用，教育迎向正能量，感謝宏全變成大家的好鄰居。

安和國中校長柯瓊華強調，學校有部分弱勢學生亟需社會暖心支持，宏全是企業指標，釋出善心協助照顧學生，植福地方，她代表孩子說聲「謝謝！」

台中啟聰學校校長王敬儒說，身心障礙學生的溝通，手語交流是重要平台，學習開設微課程加強手語補充，推動科學教育，科技平權，讓聽障學生進一步理解科學奧祕。

校方也規畫帶學生出國圓夢，獲得這筆捐款，未來在出國旅費、機票負擔，可以部分補助學生，讓學生有機會出國。

「贈人玫塊手留餘香！」宏全秉持「正派經營、善待員工及股東、回饋社會、重視員工、重視市場、重視人才」公司宗旨，推動ESG（環境保護、公司治理、社會參與）等面向，參與多家社福基金會志工服務或捐款活動，。

2021年獲得客戶頒發永續夥伴ESG績效獎、TSCA台灣永續獎-企業永續報告金獎、台中市政府幸福職場評選最高榮譽5星獎，今年1月榮獲環境保護署頒發認養公園績優單位。

宏全公司強調，以參與社會公益、照顧員工、永續經營發展為長期目標，並訂定三項參與社會服務計畫，包括環境保護、關懷弱勢、志工服務，期許公司及同仁盡一己之力，以實際行動種下良善的種子，將溫暖的力量持續擴散至社會各地。