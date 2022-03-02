北市大直北安路2日傍晚一輛BMW轎車暴衝追撞6輛機車，共造成3名騎士受傷。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市北安路2日下午5時許，發生一起BMW轎車暴衝、追撞6輛機車的交通事故，共造成3名騎士受傷，其中1人失去生命跡象，目前正在搶救中。

警方調查，36歲曾姓男子下午開車行經北安路670巷迴轉時，車子突然暴衝衝到對向車道，共撞倒5輛機車及一輛大型重機，警消獲報到場，緊急將3名傷者送醫，經酒測確認曾男酒測值為零，詳細事故發生原因仍待警方調查中。