北市BMW暴衝撞6機車 3人受傷1命危 18:522022/03/02 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市一輛BMW轎車暴衝追撞6輛機車，共造成3名騎士受傷。(翻攝照片／林郁平台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市大直北安路2日傍晚一輛BMW轎車暴衝追撞6輛機車，共造成3名騎士受傷。(翻攝照片／林郁平台北傳真） 北市北安路2日下午5時許，發生一起BMW轎車暴衝、追撞6輛機車的交通事故，共造成3名騎士受傷，其中1人失去生命跡象，目前正在搶救中。 警方調查，36歲曾姓男子下午開車行經北安路670巷迴轉時，車子突然暴衝衝到對向車道，共撞倒5輛機車及一輛大型重機，警消獲報到場，緊急將3名傷者送醫，經酒測確認曾男酒測值為零，詳細事故發生原因仍待警方調查中。 國一5車追撞 BMW i8遭休旅車「騎」 火辣女車主被神出 BMW失控暴衝逆向撞8車 通緝犯嚇壞竟丟包女友落跑 #北市 #BMW #暴衝 #北安路 #輛機車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 BMW i8火辣女副駕徵行車記錄器 「鏟車片」有好心人提供了 17:522022/03/01 社會 演武場點亮北大路 新竹越夜越美 04:102022/03/01 地方新聞 烏克蘭危機引發零件短缺 福斯BMW部分廠房停產 11:082022/03/02 財經 竹北市停六停車場6月啟用 公園將正式開放 13:572022/03/02 寶島 瑞芳地政專車3／1出隊服務 09:412022/03/01 區域情報-新北 新北國中技藝競賽 1615位選手較勁 04:102022/03/02 地方新聞 鈞興攻e-Bike 今年獲利戰高 04:102022/03/01 證券．權證 北市推「千萬要結婚」搶人 遭質疑恐是短暫性 17:012022/03/01 生活 寶高智慧產業園區4月底啟用典禮 10:322022/03/02 區域情報-新北 北市足跡公布 慢五都好幾拍挨批 04:102022/03/01 地方新聞 北市情侶兇殺 婚外情男大情婦29歲遭刺死 15:012022/03/01 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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