本土劇女星尹嘉萱因演出《世間情》打開知名度，過去在節目中爆料某音樂才子舊愛的情史，近日跟著被挖出，網友根據她提供的4個線索「大她17歲」、「跟前妻有3個孩子」、「金牛座」、「音樂才子」等瘋猜真實身分。對此，尹嘉萱本人在IG限動開砲了。

尹嘉萱去年無預警宣布結婚4年，對象是黃立成表弟Henry，而她2019年上節目《命運好好玩》談過往情史的畫面，最近忽然浮出檯面，她當時透露剛出道時跟大17歲、金牛座的某音樂才子交往過，對方坦承跟前妻育有3個孩子，「但會從前次婚姻記取教訓，會對下任很好」，想不到竟私約酒店妹泡湯，還讓女生懷孕，尹嘉萱追問之下遭嗆「泡溫泉不一定要開同間房」、「寫歌的創作來源」，加上男方會動粗，因此心死分手。

大批吃瓜網友開始依照尹嘉萱給出的線索，瞎猜到底是哪位「音樂才子」，不少大咖男歌手都成為候選人，討論度瞬間飆高，對此尹嘉萱昨（1日）在IG限時動態動怒：「無聊至極」，並配上翻白眼的符號，表達不爽的心情。

根據《三立新聞網》報導，尹嘉萱經紀人28日出聲否認蹭熱度：「這已經很久的節目，請大家去對時間軸，4年前該音樂天王小孩根本還沒生到3個」。