中華電信自2005年承攬內政部移民署「外來人士在臺生活諮詢服務熱線0800-024-111」，提供客服中心場地、人力及系統的全方位服務，17年以來協助內政部營造國際化親善環境，成為新住民及外籍人士即時諮詢專線。

為方便社會大眾記憶及運用熱線，移民署於2021年12月委託中華電信進行熱線改碼「1990」整體規劃與建置，中華電信順利完成建置，2日舉辦「外來人士在臺生活諮詢服務熱線改碼1990」啟用典禮，「1990馬上幫您」熱線正式開通。

中華電信表示，「外來人士在臺生活諮詢服務熱線0800-024-111」提供新住民及外國朋友即時便利的多語諮詢服務，包括中、英、日、越南、印尼、泰國及柬埔寨等7種語言的諮詢服務，讓外國人可以輕鬆諮詢停居留法令、入出境、通譯協助、社會福利、醫療衛生、稅務、交通等生活相關問題。

內政部長徐國勇於啟用典禮表示，「1990馬上幫您」熱線正式開通，有賴於中華電信積極配合建置，透過通曉我國及其母國語言人員之協助，讓新住民及外籍朋友可以立即獲得多項諮詢服務，讓外國朋友在台灣的生活更加便利友善，享受最貼心的服務。

中華電信董事長謝繼茂受邀出席啟用典禮時表示，中華電信秉持為國家服務、善盡企業社會責任的理念，持續優化「外來人士在臺生活諮詢服務熱線」服務，為新住民及在臺外國人士提供即時完善的生活諮詢服務，疫情期間更傾力支援1922防疫專線、話務量超過60萬通。