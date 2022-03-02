英飛凌科技股份有限公司（FSE:IFX/OTCQX:IFNNY）推出全新MOTIX BTN99xx（NovalithIC+）系列智慧半橋驅動整合晶片。該晶片在單個封裝內整合了P通道高側MOSFET和N通道低側MOSFET，以及多個智慧驅動IC。

BTN99xx將憑藉其易用性、良好的保護功能和可擴展性，成為汽車應用的理想選擇。此外，由於BTN99xx在單個堅固封裝中整合了多種不同功能，尤其適用於一些需要嚴格控制PCB面積的應用。值得一提的是，它還具備高可靠性，非常適合座椅控制、電動尾門和側滑門、燃油泵等應用。

英飛凌資深副總裁暨汽車電子事業部車身功率元件業務總經理Andreas Doll表示：「MOTIX BTN89xx（NovalithIC+）是市場上十分知名且成功的產品。自2015年以來，我們已向全球各地的汽車客戶交付了5億多顆MOTIX BTN89xx晶片。我們新推出的BTN99xx系列晶片採用小型HSOF-7封裝，與上一代產品相比，可節省60％的占板空間。」