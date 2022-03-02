企業減碳進度落後，全球供應鏈碳排報告表示，依照目前企業減碳的進展，至少還需要10年，才能確保所有企業在2021年向CDP揭露數據的供應商能完成氣候目標的設定。由於，企業對供應鏈透明度要求大幅提高，低碳轉型腳步仍須加速！

波士頓顧問公司（BCG）與全球碳排披露標準制定權威—全球環境資訊中心（CDP）首次合作發佈的《全球供應鏈碳排報告》指出，供應鏈所產生的碳排比大多數企業營運本身所產生的碳排放量多，上下游供應鏈的碳排放量，平均達公司營運碳排的11.4倍之多。但僅有3成8的企業與供應商合作減排，而8成的供應商並未揭露其供應鏈上的碳排量。

BCG與CDP合作的報告顯示，2021年全球有逾兩百家採購支出合計達到5.5兆美元的CDP企業成員，要求底下23487家供應商揭露環境數據—被要求揭露的供應商家數較前年大增50％，成長幅度前所未見，顯示企業對供應鏈透明度的要求大大提高。其中有超過 11000家供應商，對CDP提交了環境數據；然而56％的供應商未制定任何減碳目標；而僅有28％的供應商制定了低碳轉型計劃。

該報告也指出，依照目前的進展，至少還需要10年，才能確保所有在2021年向CDP揭露數據的供應商能完成氣候目標的設定。BCG董事總經理暨全球合夥人陳美融表示，2030年全球碳排必須減半，才能在2050年實現淨零碳排目標。但在有效管理碳排之前，企業必須有能力準確量測其全部範疇的排放。這是明確而迫切的需求，但企業無法憑一己之力完成。端到端整個價值鏈都必須追蹤和量測，為生態系統提供所需的產品層面數據，才能有效採取行動，減少整體碳足跡。

在國際企業中，台灣廠商是相當重要的供應商，因此，台灣企業未來將面對嚴苛的淨零挑戰，BCG數據科學團隊日前公佈的全球企業碳盤查調查指出，雖然全球有8成5的台灣企業深度關切減碳議題，在過去5年中，僅有1成左右的企業有落實減碳的願景，達成減碳目標的75％以上，突顯出企業要將理念化為具體行動仍面臨不少困難。

BCG在訪談數10位全球領先企業的高階主管後發現，面對氣候挑戰並成功減碳轉型的企業至少會在6大領域取得競爭優勢，包括：更有能力吸引並留住重視永續的人才、參與綠色產品的高營收成長、在減碳的同時有效降低支出、降低碳稅侵蝕利潤的風險、降低融資成本、以及最終創造更高的股東報酬率。