國內某知名唱片公司一位男性高層，去年透過親信曾男安排一名林姓按摩師到府服務，不料曾、林兩人竟聯手，由林男偷拍按摩中睡著的該高層，並錄下裸體影片，曾男藉此勒索800萬元，被害人最後不堪其擾報警處理，台北地院依恐嚇取財罪將曾男判刑8月，不得易科罰金。

據了解，該名唱片公司高層，在華人音樂圈輩分極高，許多天王天后都是由他一手捧紅。檢方調查，曾男因深受被害人信任，2020年11月28日被害人請曾男介紹林姓男按摩師到住家按摩，曾男竟指使林男趁機用手機偷拍被害人裸體照片和影片，再以通訊軟體將不雅照傳給曾男，曾男持以勒索被害人。

2021年2月25日，曾男跑到被害人住處秀出手機內的上述不雅照，揚言截圖散布，藉此勒索30萬元，被害人擔心影像外流，同意每月支付5萬餘元，前後共支付64.6萬元。

但曾男不僅不願收手，還連續數日傳送媒體爆料專線的手機截圖與馬賽克後的不雅照給被害人，繼續獅子大開口要求800萬元，恐嚇「不然要死一起死」，被害人於是報警提告。由於曾男教唆林男偷拍涉犯妨害秘密罪部分，因被害人知悉而提告時，已超過6個月追訴時效，檢方因此處分不起訴，僅起訴曾男恐嚇取財部分犯行。