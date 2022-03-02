高雄市路竹區高速公路旁2日下午4時許發生雜草火警，消防局人員獲報立即出動5車12人前往搶救，火勢於傍晚4時52分撲滅，撲滅後發現一具男性焦屍，死者為80歲林姓地主，疑似為了放火燒雜草，引發此意外。

湖內警方初步調查，當時地主的姪子發現火警，趕緊報案。消防局人員到場撲滅火勢，發現一具焦屍。警方調查，林姓男子在放火燒雜草前曾經告訴家人，家人認為此舉危險，曾經勸他不要放火燒雜草，未料發生此意外。

消防局並呼籲民眾，應特別注意用火安全，避免火災發生，如果發生火警事故，請立即撥打119報案。