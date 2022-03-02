九合一選舉將在年底登場，有望拚連任的新北市長侯友宜民調屢屢高居第一。根據一份最新民調顯示，侯友宜的施政滿意度為68.28%，且在年輕族群和部分綠營支持中也都獲得相當的支持；同時，國民黨也以23.46%的認同比例成為新北市的第一大黨，領先民進黨將近2個百分點。

《菱傳媒》今天(2日) 公布的最新民調顯示，侯友宜獲得高達68.28％的滿意度，不滿意的比例則為31.72％。在政黨傾向方面，除了「非常接近泛綠」的受訪者不滿意度高於滿意度，其他族群的滿意度都高於不滿意度。值得注意的是，在20-39歲族群當中，侯友宜的滿意度均超過6成，甚至達到7成。

該民調也顯示，新北市民對侯友宜「防疫工作」滿意度最高，有49.41%受訪者表示滿意，另兩項新北市民最滿意的施政作為則是醫療環境(28.23%)和治安表現(27.28%)；至於未來新北市發展最擔心哪些面向，交通是排名第一的項目，有49.28%的受訪者表示憂心、第二名議題是治安問題，表示擔心的受訪者有47.1%、第三名議題是經濟就業，有43.26%的受訪者表示擔心

在政黨認同度方面，認同國民黨的比例為23.46％，而民進黨則是以21.74％的支持度緊跟在後；但也有43.24％的受訪者表示自己沒有政黨偏好。認同民眾黨者有6.39%、台灣基進2.93%、時代力量0.91%、親民黨0.21%、新黨0.24%、其他政黨0.89%。