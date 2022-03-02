因應中央開放福島食品政策，嘉義縣衛生局加強監控後端市場，近日更稽查30家共102件日本食品，全數合格。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

因應中央開放福島食品政策，嘉義縣加強監控後端市場，同時祭出5大管制措施，加強把關日本進口食品原產地標示及抽驗，近日更稽查30家共102件日本食品，全數合格。

嘉縣衛生局指出，針對福島食品強化5項管制措施，分別為加強產地標示稽查，並特別鎖定福島、茨城、櫪木、千葉及群馬縣，原產地標示至「都道府縣」的產品，同時不定期執行市售端日本食品含餐飲業的擴大稽查專案，另也會加倍抽驗市場端的福島食品。

衛生局說，相關資訊皆會以公開透明方式呈現，以適時向民眾發布查核結果，至於嘉義縣已成立食安大樓，會積極提升檢驗技術，力促檢驗走向國際化。

衛生局長趙紋華提醒，民眾選購日本食品可多留意食品產地標示， 檢視「製造所固有記號」，或是到嘉縣衛生局網頁查詢「日本食品專區」，可進一步了解日本輸入食品更多資訊，更歡迎全民監督，踴躍檢舉可疑或不合法的日本進口食品。

嘉義縣長翁章梁表示，中央針對日本食品進口採3原則、3配套，嘉義縣也會採取後端市場5項管制措施，目前衛生局已稽查30家共102件，全數合格。