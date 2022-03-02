俄烏戰局變數橫生，雙方邊打邊談，迄今仍無結論，市場近來更有擔憂「今日烏克蘭、明日台灣」的聲音，讓台股波動度居高不下，對此，里昂證券台灣區研究部主管陳鈞寧指出，台灣與烏克蘭在全球地緣政治中的地位不同，台海關係長期相對穩定，相提並論並不恰當。

里昂證券認為，台灣擁有豐富的半導體戰略資源，大陸與美國、印度的關係又相當緊張，加上大陸內部也有調控經濟等問題待解，對大陸領導階層而言，出兵台灣變成一不具吸引力的選項。

站在大陸非常不可能入侵台灣的前提上，台灣還有130公里寬的台灣海峽作為天然屏障，同時具有完善的飛彈防禦網絡，加上鄰近國家對台海關係向來投以高度關切，或有潛在盟友協助可能，使得攻打台灣的困難度相比俄羅斯入侵烏克蘭高得多。整體而言，不太可能出現所謂「今日烏克蘭、明日台灣」的狀況。

回歸到後續影響層面，里昂首席策略師Alex Redman認為，烏克蘭戰爭危機最大的後續影響會是在供應端受阻、價格調漲之上；目前看來，惰性氣體供應可能中斷對台灣半導體供應鏈影響不大，另一方面，台灣不是俄羅斯主要進出口貿易夥伴，台股企業所受影響雖不大，但俄烏戰爭導致鋁、鋼鐵、原油、黃金價格高漲，恐怕會對台灣企業產生更深遠的影響。