「水下舞者」軟絲仔提早來台！成功回到柳珊瑚產卵

過去海洋生態遭破壞，軟絲仔逼不得已將卵產在廢棄物、垃圾上，有熱心潛水客製作竹叢，盼能替代為產房。海科館近日傳來好消息，潛水技術志工巡查望海巷潮境海灣資源保育區時，意外發現今年軟絲仔提早回到潮境海灣，並在天然的柳珊瑚上產卵。

海科館表示，軟絲仔喜歡把卵產在柳珊瑚的枝枒間，以螢光的軀體、寬廣透明的鰭，在水中游動，姿態優雅動人，贏得「水下舞者」稱號。過去柳珊瑚曾被垃圾覆蓋，導致軟絲仔轉將卵產在水下廢棄的繩子或垃圾上，有熱心潛水者製作竹叢，盼能成為替代產房，讓軟絲仔有安全穩固的地方，繁殖下一代。

2016年潮境海灣保育區成立後，不只區域內禁止採捕任何海洋生物，也有許多潛水者自發性撿拾垃圾。海科館產學交流組主任陳麗淑表示，這次228連假，海科館潛水志工回報，軟絲仔又回到柳珊瑚上產卵，甚至看到花枝在交配，以及上千隻的三棘天狗鯛（黑豬哥）在水中巡遊的壯觀景色。

海科館指出，東北部為峽灣地形，加上黑潮湧升流帶來豐富生產力，是軟絲最喜歡的產卵地點，根據已發表研究，軟絲仔在冬季常為避開低溫及風浪，往台灣北方外海及更深水域移動，待季風平緩後，再回到沿岸覓食及產卵，每年回來的時間點不同，但今年偏早。

海科館說明，軟絲仔每年產卵有2個高峰期，清明前後一波、盛夏七至八月一波，而春天回來產卵的軟絲體型通常比夏季大，卵莢含有的卵數也會比較高，約7至8個，夏天則約4至6個。

海科館長陳素芬呼籲，春天是許多海洋生物幼體出現的季節，無論是潮間帶或水下活動，請大家留心不要碰踩海裡的資源，在保育區內切勿捕捉任何生物。