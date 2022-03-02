民進黨今中執會，在沒有動用表決的情況下，通過提名台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁及嘉義縣長翁章梁參選連任；據轉述，會中身兼黨主席蔡英文總統充分讓大家陳述意見，不少學運世代的縣市長也都表達看法。

黃偉哲案在經過中執會充分討論交換意見後，主席最後詢問中執會是否還有不同意見要表達，最後依照選對會版本通過，由主席提名黃偉哲市長、陳其邁市長與翁章梁縣長代表民進黨競選連任。

黨內人士表示，總統今會中也有呼籲團結，最後沒有動用到表決權，顯示各派系對於黨的團結有一定重視，也顯示總統在黨內有相當大的溝通及協調能量，也確保黨在年底縣市長選舉及縣市議員提名作業，有一定節奏往前進，不至於在黨內造成無法溝通跟對話，大家能感受到總統確實有此溝通能量。

至於縣市議員提名員額部分，最大爭議點在新北市第九選區及台中清水選區；據轉述，雖然雙方攻防也頗為激烈，雖然總統多次提到「要不要表決」，但最後黨內還是有一定共識，並未動用表決，最後用共識方式處理，尊重總統召徵權力，台中清水選區，最後也是尊重主席決定，由主席先做協調；新北市第九選區則按照市黨部提案提名2人，其中一個為婦女保障名額。

今天會中林錫耀也向中執會說明徵召報告書內容，包含徵詢小組到地方訪談的共識以及促轉會針對本案的相關聲明等。

因爲這幾天爆出前黨祕書長羅文嘉指，自己就是被黃偉哲監控的人。據轉述，蘇系中執委吳秉叡說，媒體報導是屬傳聞證據，不是直接證據，不能這樣使用，促轉會聲明稿、公文及新聞稿、當事人自清聲明，都是有效力的證據。

黨政人士說，今天中執會花很多時間討論黃偉哲案，總統也說，大家就盡量表達意見，學運世代幾位縣市長都有發言，也都有同理心；黃偉哲今天出席，一開始就強調，絕對不是線民，也絕對不會背棄同志，且親自出席中執會，也有一程度自白，也很誠心面對問題，所以有一定效果。

此外，選對會工作小組徵召報告書內容，書面資料包括徵詢小組到地方訪談，雖有反彈，但對偉哲的民調及市政是肯定，也羅列促轉會相關聲明稿及公文書，還有黃偉哲聲明及爭議事件整理等，幕僚單位也做了書面資料及報告。

據轉述，陳其邁會中指出，這是黨內透過提名的過程，也是一種民主價值，促轉會的轉型正義也是價值，沒有衝突，面對年底選舉，還是有一定程序要掌握。

鄭文燦在黃偉哲說完後也發表看法，他提到自己參與學運過程，能有同理心，他也覺得追求真相大家都有共識，不是大家價值不一樣。

翁章梁也說，對於線民，要是有，當初都可以感受得到；鄭文燦也說，以前在社團辦公室也確實有抓過。

至於正國會的陳茂松則說，他和偉哲認識很久，也希望說清楚，不要以後選舉被對手攻擊。