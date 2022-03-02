阿Q、劉主平與禾浩辰一起幫蔡凡熙慶生。（羚邦集團提供）

陸明君與劉主平常被說有母女臉。（羚邦集團提供）

由禾浩辰、蔡凡熙主演的療「浴」喜劇《我家浴缸的二三事》，邁入完結倒數第二周，劇組邀請重量級名人好友柯震東、九把刀、張立昂、蔡昌憲、宋芸樺加持，呼籲觀眾繼續支持鎖定《我家浴缸的二三事》，柯震東大讚蔡凡熙，表示他膽子很大，願意跟禾浩辰全裸出鏡，這應該是全台灣男星都不太敢做的事情。蔡昌憲也分享看了禾浩辰展現人魚的身材絕對會流口水；宋芸樺與張立昂認為這是一部看了會開心的劇集，九把刀則笑說希望禾浩辰可以把魚尾帶回家，就會「年年有魚」。

《我家浴缸的二三事》備受華劇粉絲喜愛，自首播至今每週蟬聯myVideo戲劇排行榜第一名，2日發布幕後花絮「撩撩撩都給你撩」篇、「陸明君Ｘ劉主平母女相認」篇與名人好友推薦影片，公開阿Q、禾浩辰片場土味情話大比拼，讓蔡凡熙喊「我心動了」，以及演出母女的陸明君及劉主平相似度100％，網友讚根本是真實母女檔。

陸明君與劉主平劇中飾演相依為命的母女檔，一起經營雜貨店維生，與蔡凡熙、夏靖庭爺孫倆是鄰居，兩家人彼此照顧。這對母女檔的驚人相似度讓觀眾嘖嘖稱奇，認為兩人根本就是真實母女檔，首次與陸明君合作的劉主平表示心情很忐忑，因為小時候就被說跟陸明君有明星臉，經常會被稱呼陸明君當時主演的電視劇的角色名，要見到本人非常緊張。

陸明君則表示一開始僅看到照片時沒有特別的感覺，但見到主平本人之後，發覺她很活潑、很真實，「非常像我小的時候，很青春。」還笑說以後主平長大就會長成她的模樣，調皮的陸明君還在劇中加戲，偷拿女兒劉主平的手機使用臉部辨識解鎖功能，想要一窺女兒的生活。可愛母女檔也對各大劇組喊話，若要找母女演出歡迎將兩人湊對。

劇中人魚禾浩辰經常撩人而不自知，許多金句「你的眼裡有大海」「你的快樂，我來負責」出自他口，劇組在拍攝時玩起用班級股長的職務來撩妹的遊戲，飾演蔡凡熙同學的阿Q反應很快，臨場反應表現風紀股長上身，對劉主平說「因為妳在我的心上一直吵，所以我要記妳的名字報告給老師。」沒想到被大魔王禾浩辰一個又愛又恨的手勢給打趴，戲裡被狂撩的蔡凡熙透露現實中禾浩辰就是撩人高手，他都要心動了，也常常把覺得不錯的土味情話默默記在心裡，期待有用上的一天。問及禾浩辰最受歡迎的土味情話是哪一個？他笑說他都忘光了，他已經金盆洗手退出江湖了。