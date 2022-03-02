大陸銀保監會主席郭樹清2日表示，持之以恆防範化解金融風險，2021年宏觀槓桿率下降約8個百分點，房地產泡沫化金融化趨勢得到扭轉。

郭樹清在記者會上指出，現在銀行放貸流程改進非常快，但也走到另外一個極端，就是房貸發放很多，在大行貸款中房貸占比較高，監管機構反覆提醒銀行要注意風險。2021年以來房地產市場出現調整，這對金融業化解風險來說是好事，但也不希望房地產市場的調整太劇烈，希望能平穩些。

郭樹清表示，2021年重點領域風險持續得到控制，宏觀槓桿率下降約8個百分點，金融體系內的資產擴張恢復至較低的水平，再次回到個位數。從2017年至2021年的五年期間，共拆解高風險影子銀行人民幣（下同）25兆元，過去兩年內壓減11.5兆元，五年內共處置不良資產12兆元，最近兩年是6兆元。

郭樹清表示，地方政府隱形債務狀況區域改善，房地產泡沫化金融化勢頭得到扭轉。部分高風險企業和違法違規金融機構得到有序處置，P2P網貸機構全部停止運營，未兌付的借貸餘額壓降到4900億元。過去五年累計立案查處非法集資案件2.5萬起，防範外部風險衝擊的韌性進一步提高。