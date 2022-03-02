台汽電（8926）去年1月26日董事會通過認購兆豐太陽能（股）公司20％股權，但因目前雙方未能成就投資協議書約定條件，台汽電公告賣回兆豐太陽能（股）公司20％股權予原始股東王田毛紡（股）公司，2日雙方簽署股權買賣協議書後將進行股權交割。

台汽電110年1月26日董事會通過認購兆豐太陽能（股）公司20％股權，總金額新台幣8億元為限，於110年1月29日與其原始股東王田毛紡（股）公司簽定投資協議書，並在110年2月5日參與其現金增資投入第一期股款1.6億元。

不過，受制當前雙方未能成就投資協議書約定條件，依約王田毛紡（股）公司執行原價買回兆豐太陽能（股）公司20％股權權利，雙方簽署股權買賣協議書後將進行股權交割，此案對台汽電財務及業務無重大影響。

台汽電共19家轉投資及再轉投資公司，其中四家獨立發電廠總裝置容量為2440MW，占全部九家民營電廠容量約31％，占全台灣電力系統總裝置容量約5.2％；營運佈局囊括電廠投資開發、工程承攬、運轉維護到綠電銷售等。

因應環保、碳中和趨勢，台汽電近年綠能布局漸收成效。其中，太陽光電部分從屋頂型、地面型到水面型，累計開發超過75MW；另承攬台電台南鹽田150MW全國最大地面型光電案場，創從打第一支樁到發送第一度電（46.2MW）僅7個月又4天的最快完工紀錄。

風力發電部分，投資開發苗栗風電49.8MW，及自建星寶風電10.8MW陸域風場；地熱發電部分去年年底啟用的4.2MW清水地熱，為全國唯一MW級地熱電廠，具有指標性意義，並持續積極開發各類型再生能源。