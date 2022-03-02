土耳其外交部長卡夫索格魯今天表示，俄羅斯已應土耳其要求，取消派遣4艘戰艦穿過土耳其水域進入黑海的計畫。安卡拉針對俄國入侵烏克蘭關閉兩處海峽前，俄方即已作此決定。

北約盟國土耳其與相隔黑海的烏、俄兩國都有良好關係。安卡拉2月28日宣布根據1936年簽訂的「蒙特魯公約」（Montreux Convention），關閉博斯普魯斯海峽（Bosphorus Strait）和達達尼爾海峽（Dardanelles Strait），得以阻止俄軍船艦進入黑海，惟返回基地的船艦不在此限。

卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）昨晚告訴媒體，土耳其於2月27日將俄軍侵烏行動定義為「戰爭」，以提供啟動「蒙特魯公約」的法律框架，但在此之前，土國即要求俄羅斯不要派遣軍艦通過其水域。

卡夫索格魯說：「俄羅斯告知，4艘戰艦將在2月27日至28日之間穿越海峽，其中3艘船艦並未在黑海基地註冊。我們要求俄羅斯不要派出這些艦艇；俄方回應，這些船艦不會穿越海峽。」

他還強調：「沒有人應該因此覺得受到冒犯。蒙特魯公約今天、昨天和明天都有效，所以我們將執行它。」

美國對土耳其關閉海峽之舉「表示讚賞」；烏克蘭駐安卡拉大使也說，基輔「感謝」土耳其「心思週密地」執行公約。

卡夫索格魯今天重申，土耳其不會加入西方盟國，一起對俄實施制裁。

與俄羅斯密切合作的同時，土耳其也同意向基輔出售無人機，並簽署無人機共同生產協議，激怒莫斯科。此外，安卡拉也反對俄羅斯於2014年吞併克里米亞（Crimea），以及俄方對敘利亞和利比亞的策略。