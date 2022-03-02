女星曾莞婷出道初期有多部戲劇演出，卻沒有被觀眾記住，直到2010年起在鄉土劇八點檔出現，把壞女人演得維妙維肖，讓她獲得「台劇女神」和「八點檔女神」稱號；近日曾菀婷除了有戲劇作品《機智校園生活》，也不忘經營社群，今（2）日分享經紀人幫她挑的洋裝，蕾絲薄紗設計好身材全看光，她也忍不住直呼「不會太過份嗎」。

曾菀婷近期在八點檔台劇《機智校園生活》中飾演沒談過戀愛的主任米蘭達，大反差的人設讓觀眾看了很新鮮，發現不一樣的她，獲得好評；平時曾菀婷就經常透過社群平台分享日常點滴，今日她上傳一組穿搭美照，透露是經紀人挑的衣服，火辣尺度連她自己都覺得太過份。

曾菀婷今（2）日分享經紀人幫她挑的洋裝，蕾絲薄紗設計好身材全看光，她也忍不住直呼「不會太過份嗎」。(圖/ 摘自曾菀婷臉書)

畫面中曾菀婷穿了一套黑色細肩帶洋裝，上半身蕾絲薄紗設計，裡面的黑色bra看得一清二楚，渾圓胸型也若隱若現，肩頸還見性感的鎖骨線條，相當吸睛；下半身也很特別，裙擺像是被剪開，白皙纖細美腿從開衩的部分露出，讓人看了血脈賁張。

曾菀婷性感打扮讓網友看完超興奮，紛紛留言盛讚，「妳真的太過份了」、「我剛剛看完照片就送急診了，失血過多」、「經紀人有眼光」、「妳哪有一次是客氣的」、「經紀人明顯知道他的工作內容」、「三點沒露算保守」、「妳可以盡量再過份一點，為了大家的福祉而努力」。