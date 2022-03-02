俄烏戰爭邁入第七天，俄羅斯軍隊持續加強侵略攻勢，稍早傳出烏克蘭南部港口城市刻松（Kherson）疑似淪陷，已被俄方完全控制。自普丁24日宣戰以來，烏克蘭境內烽火連天，一樁樁無法彌補的悲劇成天上演。就有報導指出，烏克蘭有一家五口駕車行經公路時慘遭俄羅斯軍隊包圍，當場被槍斃，就連車上6歲大的女童及出生僅6周的嬰兒皆命喪槍下。

英國《太陽報》（The Sun）報導，24日俄烏開戰當天就發生悲劇，費德科（Oleg Fedko）痛失五位摯愛的親人，他表示當時56歲的父母親與27歲的妻子帶著兩位孩子開車要到南部刻松的一處小城鎮。不幸的是，沿途遇上大批巡邏的俄羅斯軍隊當場被攔下。費德科忍痛回憶起:「我弟弟當時和母親在通電話，他聽到我媽對著俄軍嘶吼『車上有小孩!你們不能這樣!』接著電話那頭傳來一連串劇烈槍響…」

報導指出，當時車上包括兩位費德科的父母親與他的妻子，俄軍兇殘又冷血的行徑，連年僅6歲的女童和1個多月大的男嬰也不放過。身為一名警察的費德，當天因為工作所以沒有和家人一同前往，沒想到那天道別後從此天人永隔，這場悲劇使他一夕間失去5位生命中最重要的人，就連現在一家六口仍無法團圓，費德科事後也無法找到家人們的遺體。