延玗臻在《為人民服務》中飾演模範士兵，意外和長官夫人陷入愛慾中。（車庫娛樂提供）

繼《下女的誘惑》、《人間中毒》後，又一唯美激情之作！韓國禁忌愛情電影《為人民服務》改編自「卡夫卡文學獎」得主閻連科的同名話題禁書，由《三十九》延玗臻、《暗網殺機》智眼主演，故事敘述武光（延玗臻 飾）以模範士兵的身分至師團長家擔任伙房兵，他的目標就只有一個——為了妻小努力出人頭地。然而，在師團長出差時，年輕貌美的夫人秀蓮（智眼 飾）竟對武光展開危險的誘惑，這讓武光開始糾結於自己的信念與難以脫身的禁忌愛慾中。

同名原作小說將國家的革命語言，以隱晦的愛情用語呈現，在即將出版前就被中國政府列為禁書，卻也因此造成轟動，讓這部作品以其他方式流傳，反而獲得更多關注，隨後甚至在全世界20個國家出版。曾入選諾貝爾文學獎的原作作家，以極具力量的敘事、破格描寫的方式，擄獲讀者的心。電影版是《偉大的隱藏者》導演張喆洙睽違9年回歸大銀幕自編自導之作，提到翻拍成電影的動機：「故事以1970年代的社會主義為背景，我覺得反而更容易以目前資本主義環境和現代人的方式去呈現，我想將它打造成這時代所需的電影。」

該片公布預告後，就被稱作是超越一般限制級尺度18禁的作品，男女主角裸身、手指交纏等畫面，加上「想讓你一輩子都忘不了我的身體」等煽情臺詞，引起極大的話題！被問到翻拍極具話題的原作是否會有壓力時，導演表示：「一切都很不容易。起初我帶著原作小說四處籌備時，每個人都問我是不是被槍打到了，一直聽到這樣的話，我也開始感到害怕。但又想到原作作家身處困難境，仍寫出這樣的作品，就對自己感到羞愧，讓我想拍出不輸給原作的電影。就算這可能會成為我的遺作，我也想把它拍好，這樣才值得。」

近期韓劇《三十九》中，和孫藝真共譜成熟戀曲的延玗臻，先前就曾以《不要戀愛要結婚》、《七日的王妃》、《野蠻公主玩婚記》、《柏林諜報戰》、《無人之境》、《極速快遞》等作展現多樣的演技，在《為人民服務》中則飾演一名模範士兵，意外和長官夫人陷入愛慾中，他表示：「劇本給人一種充滿文學性、索寞的感覺，我和智眼也培養出默契，努力想出能讓畫面更豐富的點子。」而對於拍攝大尺度床戲的感想，延玗臻表示：「壓力很大，所以讀了很多次劇本，不斷去思考和理解故事、角色。拍攝時雖然每瞬間都覺得很辛苦，但如果卡關時，我們會和導演不斷討論，努力解決眼前的問題，和大家一起培養出有如戰友般的情感！」

《為人民服務》是延玗臻出道13年首部主演的限制級作品，對於本作將與觀眾見面的感想，他表示：「我滿緊張的，我們竭盡所能完成這部作品，在身心被掏空的情況下，看完成品後覺得更想哭了，真的想跟導演說聲辛苦了！」該片將於3月25日（五）在台上映。