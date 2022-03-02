俄羅斯空軍無論在先進程度或數量上，都遠遠超過烏克蘭，但開戰至今已經過約1週的時間，烏克蘭空軍卻仍然能夠出動進行防空甚至對地打擊任務。「路透社」（Reuters）1日報導，目前情況讓全球軍事專家感到「莫名其妙」，難以理解俄軍理應強大的空中武力到底出了什麼問題。

根據報導，在俄羅斯2月24日展開全面入侵前，所有軍事專家都同意，俄軍將出動大量航空武力，先發動猛烈的空中攻勢，摧毀烏克蘭的空軍與防空系統，以迅速取得當地制空權，「正如自1938年以來的幾乎每場武裝衝突一般」。

但出乎意料之外地，俄羅斯並未採取此一「合乎邏輯」的舉動，一名美國高階官員透露，俄羅斯開戰後僅動用約75架航空機，遠低於戰前估計的數百甚至上千架，讓烏克蘭防空系統至今仍對俄羅斯戰機和直升機構成威脅，烏克蘭空軍戰機也持續升空，防禦部分自身空域並打擊地面目標，甚至還傳出以土耳其製TB2無人機成功擊毀俄軍車隊與防空武器的消息。

遭烏克蘭擊毀的俄軍戰車。（圖／烏克蘭國防部臉書）

美國空軍前情報主管、曾主導於伊拉克北部建立禁航區（no-fly zone）的退役中將德普圖拉（Dave Deptula）表示，他對俄羅斯並未於開戰後立即努力掌握制空權感到驚訝，並稱俄軍在協調多領域協同作戰上的表現低於預期；「路透社」指出，專家們發現俄軍空中與地面部隊缺乏合作，許多地面單位被派往防空掩護的範圍之外，使其容易遭到烏克蘭部隊攻擊。

美國智庫「外交政策研究所」（FPRI）專精俄羅斯事務的資深研究員勞勃．李（Rob Lee）也表示，俄軍目前的許多行為「令人困惑」，因為在戰爭中，成本和風險與日俱增，但俄軍卻沒有自一開始便最大程度地使用武力，而外界找不出任何合理的理由來解釋此事。