影》美前國務卿蓬佩奧來了 親切揮手致意 19:382022/03/02 中時新聞網 丁世傑 、中時、 陳麒全 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美前國務卿蓬佩奧抵桃園機場，親切揮手致意。（取自中時新聞網直播） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo，右3）協同夫人蘇珊（Susan Pompeo）一行人訪問台灣，晚間搭乘聯合航空公司UA-871航班抵台，班機在晚間7時38分降落在桃園國際機場。(陳麒全攝) 美前國務卿蓬佩奧來了 親切揮手致意 訂閱影音： 中時新聞網 美國前國務卿蓬佩奧於今（2）日晚將抵達桃園機場，蔡英文總統明(3日)將接見，並頒贈「特種大綬景星勳章」給蓬佩奧。 總統府發言人張惇涵1日晚間表示，蓬佩奧是堅定支持台灣的國際重要友人，在其國務卿任內，大力推動台美關係深化進展，不僅強化美國政府對台灣的安全承諾，也開創多項雙邊機制，並簽署多項合作協議。在蓬卿卸任後，仍經常公開為台灣發聲，力挺民主台灣。 美前國務卿蓬佩奧訪台 機場最新畫面 拜登國情咨文：厲言要俄付出代價 要陸別和美對賭 美特使團、蓬佩奧相繼訪台 港媒曝拜登盤算 網友吐1字神解 #國務卿 #蓬佩奧 #張惇涵 #蔡英文 #特種大綬景星勳章 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 俄烏開戰台灣將步後塵？他傻眼：蔡英文還在睡覺 19:212022/03/02 政治 蓬佩奧將訪台 黃偉哲送台南果乾盛情款待 11:122022/03/02 政治 美著名中國專家孔傑榮：美若越過上海公報界限 北京恐將襲台 04:102022/03/02 焦點要聞 時論廣場》美國代表團釐清的訊息（呂志翔） 19:032022/03/02 時論廣場 上任以來首度發表國情咨文 俄烏陷膠著 全球聚焦拜登談話 04:102022/03/02 財經要聞 駁台海「首戰即終戰」這大咖一見拜登特使團秒吐7字 15:192022/03/02 政治 不能和英德同框 他改掛「美國大咖」照 竟釣出本尊 結局超展開 09:382022/03/02 政治 蔣德綱快評》美國說出兵重要嗎？ 10:572022/03/02 快評 烏俄戰火 蔡英文：成立援救烏克蘭捐款專戶 14:042022/03/02 政治 放話「射殺蓬佩奧」！遠景基金會收恐嚇信 警調監視器追查 14:332022/03/02 社會 拜登派代表團來台 退役中將一句爆台灣處境超直白 20:172022/03/02 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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