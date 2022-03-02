美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo，右3）協同夫人蘇珊（Susan Pompeo）一行人訪問台灣，晚間搭乘聯合航空公司UA-871航班抵台，班機在晚間7時38分降落在桃園國際機場。(陳麒全攝)

美前國務卿蓬佩奧來了 親切揮手致意

美國前國務卿蓬佩奧於今（2）日晚將抵達桃園機場，蔡英文總統明(3日)將接見，並頒贈「特種大綬景星勳章」給蓬佩奧。

總統府發言人張惇涵1日晚間表示，蓬佩奧是堅定支持台灣的國際重要友人，在其國務卿任內，大力推動台美關係深化進展，不僅強化美國政府對台灣的安全承諾，也開創多項雙邊機制，並簽署多項合作協議。在蓬卿卸任後，仍經常公開為台灣發聲，力挺民主台灣。