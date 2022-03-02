經濟部標準檢驗局今(2)日舉行「APEC跨能源與標準主題論壇」記者會，為即將於3月7日至9日的APEC線上論壇揭幕。APEC跨能源與標準主題論壇為「透過再生能源憑證促進亞太地區綠能發展」，將就「政策發展」、「市場挑戰」及「企業參與」三大主軸進行研討。

今日記者會由經濟部陳怡鈴主任秘書、行政院能源及減碳辦公室林子倫副執行長、標準檢驗局連錦漳局長、北美資源解決方案中心(CRS) Jennifer Martin執行長，以及參與臺灣主題論壇之企業代表友達光電彭双浪董事長、國泰金控李長庚總經理、台達電子周志宏永續長、大江生醫林詠翔董事長、PwC Taiwan周建宏所長、台北101張學舜董事長聯袂出席。

經濟部陳怡鈴主任秘書表示：APEC跨能源與標準主題論壇在臺灣舉辦是國家推動能源轉型的重要里程碑。（圖／經濟部提供）

經濟部主秘陳怡鈴表示，APEC跨能源與標準主題論壇在臺灣舉辦是國家推動能源轉型的重要里程碑，亦代表台灣對再生能源憑證制度的建立及推行成效，獲亞太區域夥伴高度肯定，未來將持續推動我國憑證制度(T-REC)，以呼應國際減碳及淨零目標。

標檢局局長連錦漳提到，這次的會議是亞太經濟體共同尋求與討論再生能源憑證發展的最佳實踐方案，期望透過此次交流平台的建立，協助APEC成員經濟體從中獲益，帶動區域及企業邁向能源轉型，實踐永續發展。

經濟部表示，本次論壇將是APEC 21個經濟體對於該區域推動再生能源相關議題，第一次從再生能源憑證推動角度切入，論壇主題自政策制度面、市場面以及企業ESG三個面向探討，亦是臺灣首度在APEC國際會議場合舉辦跨「能源」及「標準」之論壇(Cross-fora)，對再生能源及憑證市場之未來發展，具有關鍵意義。

標準檢驗局近年致力於建構亞太再生能源憑證交流平臺，再生能源憑證具備驗證綠電之特性，目前國際間尚未有特定的標準為依據，故台灣於APEC亞太經濟合作組織提案討論此議題之重要性，即獲得能源工作小組(Energy Working Group, EWG)與標準及符合性次級委員會(Sub-Committee on Standards and Conformance, SCSC)大會支持。

此次與會國際專家包含：紐西蘭能源憑證系統(NZECS) Tim Middlehurst執行長、馬來西亞永續能源發展局(SEDA) Ts. Mohd Adzha Husin副處長、美國中西部再生能源追蹤系統(M-RETS) Benjamin L. Gerber總裁兼執行長、墨西哥電力市場(E2M) Hans Kohlsdorf創始合夥人、澳洲潔淨能源監管機構(CER) Mark Williamson總經理、法國萊雅臺灣區Eva Leihener-Stefan總裁、日本三菱電機Hidetoshi Mishima技術長及美國資源解決方案中心Jennifer Martin執行長等。