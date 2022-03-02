最新台鐵美學觀光列車「鳴日廚房」2日正式對外亮相，並將於3月30日正式上路。(王英豪攝)

觀光列車「鳴日廚房」，現場製作的甜點，滿足旅客的味蕾。(王英豪攝)

觀光列車「鳴日廚房」，現場製作的甜點，滿足旅客的味蕾。(王英豪攝)

最新台鐵美學觀光列車「鳴日廚房」，由晶華飯店規劃餐飲及服務，讓民眾可以一邊欣賞美麗的鐵道風光，一邊品嘗由台灣在地食材烹製的佳餚。(王英豪攝)

最新台鐵美學觀光列車「鳴日廚房」，由晶華飯店規劃餐飲及服務，讓民眾可以一邊欣賞美麗的鐵道風光，一邊品嘗由台灣在地食材烹製的佳餚。(王英豪攝)

最新台鐵美學觀光列車「鳴日廚房」，由晶華飯店規劃餐飲及服務，讓民眾可以一邊欣賞美麗的鐵道風光，一邊品嘗由台灣在地食材烹製的佳餚。(王英豪攝)

觀光列車「鳴日廚房」，在舒適的燈光氣氛中，搭配精緻的餐具與擺設，以國際觀光列車為標準，打造「移動的五星餐廳」，讓旅客享受頂級的體驗。(王英豪攝)

觀光列車「鳴日廚房」，在舒適的燈光氣氛中，搭配精緻的餐具與擺設，以國際觀光列車為標準，打造「移動的五星餐廳」。(王英豪攝)

觀光列車「鳴日廚房」設置吧台車廂及座位區。(王英豪攝)

最新台鐵美學觀光列車「鳴日廚房」正式對外亮相。雄獅旅遊董事長王文傑(左一)與晶華酒店集團董事長潘思亮(右二)等來賓，坐上列車一同舉杯慶祝。(王英豪攝)

最新台鐵美學觀光列車「鳴日廚房」2日正式對外亮相，並將於3月30日正式上路。(王英豪攝)

最新台鐵美學觀光列車「鳴日廚房」2日正式對外亮相，並將於3月30日正式上路。

在舒適的燈光氣氛中，搭配精緻的餐具與擺設，以國際觀光列車為標準，打造「移動的五星餐廳」，雄獅旅遊首波與晶華國際酒店攜手推出，讓民眾可以一邊欣賞美麗的鐵道風光，一邊品嚐由台灣在地食材烹製的佳餚，期盼為頂級國旅市場再創新局面。

「鳴日廚房」將於3月30日正式上路，規劃2節用餐車廂，共設置54個座位，另外還有備餐車廂、商務車廂、客廳車廂、吧檯車廂。

營運初期主打1至2日花東行程，包括東山櫻桃鴨、貢寮九孔、宜蘭三星蔥、花蓮薯等全都吃得到，6月底前行程已全數售完，7月至9月趟次將於3月15日上午10時開放訂購，共計22趟次，一日遊行程每人15800元，2日遊行程每人37900元起，再加碼贈送每位旅客「鳴日號」限定水晶香檳杯。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障