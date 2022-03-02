最新台鐵美學觀光列車「鳴日廚房」2日正式對外亮相，並將於3月30日正式上路。
在舒適的燈光氣氛中，搭配精緻的餐具與擺設，以國際觀光列車為標準，打造「移動的五星餐廳」，雄獅旅遊首波與晶華國際酒店攜手推出，讓民眾可以一邊欣賞美麗的鐵道風光，一邊品嚐由台灣在地食材烹製的佳餚，期盼為頂級國旅市場再創新局面。
「鳴日廚房」將於3月30日正式上路，規劃2節用餐車廂，共設置54個座位，另外還有備餐車廂、商務車廂、客廳車廂、吧檯車廂。
營運初期主打1至2日花東行程，包括東山櫻桃鴨、貢寮九孔、宜蘭三星蔥、花蓮薯等全都吃得到，6月底前行程已全數售完，7月至9月趟次將於3月15日上午10時開放訂購，共計22趟次，一日遊行程每人15800元，2日遊行程每人37900元起，再加碼贈送每位旅客「鳴日號」限定水晶香檳杯。
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