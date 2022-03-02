美國總統拜登指派的跨黨派資深代表團1日抵達台灣，另外，美國前國務卿蓬佩奧則在2日來台，退役中將帥化民對此表示，美國這兩個團來台，對台灣的助益並不大，只是空頭支票的再加強而已；而台灣最糟糕的是有人太迷信美國會出兵，但他「百分之百擔保美國不會出兵」。

帥化民2日在政論節目《新聞大白話》中表示，美國這兩個團來台灣，又派傭兵來訓練我們部隊，甚至宣示固若磐石；台灣最糟糕的是太迷信美國會出兵、美國會支援台彎，但這些空頭支票和作為，我們在烏克蘭已經看了一遍，美國總統拜登還去探訪烏克蘭總統，也派人送武器去，還派軍隊去訓練他們的部隊，這跟台灣的情況不是一以貫之嗎？

帥化民接著指出，美國這兩個團來台灣，對台灣的助益並不大，只是空頭支票的再加強而已；同樣的問題，若美國支持烏克蘭，那麼俄烏戰爭美國為何不出兵呢？北約為何不出兵呢？

帥化民強調，台灣不要選邊站，因為未來的戰爭，不是單一國防武力就可以保護台灣的安全，要政治、經濟、外交及軍事，全部合在一起，然後確定一個目標，看要怎麼走。比如在政治上怎樣趨向兩岸和平和談，外交上則要爭取更多聲量來支援，也要讓大陸老百姓不要那麼仇視，還有國防力量紮紮實實訓練；甚至不要想等美國出兵來救，因為他百分之百擔保美國不會出兵。