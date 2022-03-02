日本自3月1日起重新開放短期商務人士入境，並認可台灣「小黃卡」，如接種3劑疫苗將不需隔離，但高端疫苗並未包含在內。國民黨台北市議員游淑慧直言，陳時中別再避重就輕了，並指他只要補打第三劑莫德納或ＢＮＴ疫苗，就能符合日本「免隔離」的條件，但反觀其他打高端的民眾，卻可能要打到五、六劑疫苗。

陳時中日前曾表示，希望來一趟「感恩之旅」，向曾經贈送疫苗的國家致謝，但由於他第3劑接種高端，如入境日本將不適用免隔離規定。對此他回應，這不是太大的困難，有兩種方式，一個是等到日本承認高端的時候，「我認為為期不遠」，另一個就是準備隔離7天，如果3天後檢驗陰性也可以出來。

游淑慧今天(2日)在臉書上表示，日本認可的疫苗比ＷＨＯ還來得更嚴格。其中第一、二劑認可施打或混打ＡＺ、莫德納、ＢＮＴ、嬌生疫苗等疫苗，但第三劑務必要施打莫德納或ＢＮＴ疫苗，缺少任一條件，就無法以打滿三劑進行「免隔離」措施。

對於陳時中提到自己第3劑也是打高端，游淑慧直言，別避重就輕了，「其實他是AZ＋AZ＋高端」。也就是陳時中只要補打第三劑莫德納或ＢＮＴ疫苗，就能符合日本「免隔離」的條件。相較其他打高端的民眾，可能要面臨五劑（高端、高端＋日方認可的三劑），甚至六劑（高端、高端、高端＋日方認可的三劑），「陳部長，請別說的一副自己雲淡風輕、同甘共苦」。