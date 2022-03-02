新冠肺炎疫情後，首場實體校園徵才博覽會即將在5日於台大校園登場！2020年、2021年受到疫情影響，各大金控都改為線上徵才，2022年疫情稍緩，各家金控紛把握首場實體校園徵才端牛肉，中信金、永豐金、國泰金、台新金、富邦金都開出更多職缺與亮點搶人。

中信金控表示，今年金控共開出5500名職缺，較2021年還多出500名人力需求，其中光是銀行就多了500名職缺，總計今年徵人目標分別為：銀行3000名、保險1400名（產壽險合計）、證券端150名，金控與其餘子公司950名。

中信金控指出，今年台大校園徵才博覽會三大亮點包括：一、職缺諮詢：從專業能力到上班日常，全金融體系的職缺都可詢問；二、國際職涯分享：嚮往國外工作的學子，可聽學長姐現身說法；三、多語交流：跨國合作趨勢下，今年強力徵求各方語言人才，現場設有「神秘自動販賣機」，用異國零食來開啟話題。

永豐金控指出，今年金控開出1500名職缺，其中銀行預計招募850名新血。永豐銀今年主要招募八大領域的人才，包含：資訊資安專才、法金業務專才、金融交易專才、風險管理師、商品設計師、行銷企劃師、數位規劃師、營運管理師，若是儲備幹部，培訓期間月薪至少6萬元起、年薪上看百萬元。

國泰金控表示，今年度將釋出約6500個職缺，包含「儲備幹部」、「企業永續」、「數位科技」、「營運企劃」、「投資理財」、「金融銷售」等領域。其中「金控儲備幹部GMA」起薪更高達7萬5千元，首年即可挑戰百萬年薪。今年預計招募12位GMA，除完善的培訓計畫外，更將起薪提高七萬五千元調幅約15％，只要擁有國內外碩士以上學歷，不限科系。

至於國泰人壽、國泰世華銀行同樣在今年都有開出「儲備幹部」職缺。此外，國泰世華銀行預計招募約30位海內外優秀人才，鎖定具東南亞國籍/僑外身份、熟悉東南亞語系，並對金融業充滿熱情的菁英。

台新金控指出，今年校園徵才預計開出2千名職缺，三大亮點包括：各類職缺諮詢、儲備菁英專案求職密技分享、產業碩士專班、實習生專案及替代役專案說明與交流。

富邦金今年開出6800個職缺，徵才博覽會當天富邦金控人資長劉菁宜、富邦金控品牌管理暨公關處副總經理林茂生將至富邦金控攤位，據了解亮點就是首度招募永續組儲備幹部（MA）。

2022年台大校園徵才博覽會於本周六登場，各家金控、銀行、壽險及各科技業等共442個攤位展開搶才大戰，規劃有資訊科技、集團、多元產業、金融、人力仲介業、ILO會員、國際培育人才等七大專區。