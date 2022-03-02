文創設計旅店品牌龍頭-承億文旅集團，首度插旗高雄亞洲新灣區拓點，與台灣人壽、高雄市立圖書館總館共同合作的BOT案，耗資10億元打造首間國際星級文創生活酒店「承億酒店高雄」，預計2022年秋季試營運！為提前儲備優秀旅宿業人才，承億酒店預計3/13與3/14及3/21與3/22，在飯店現場舉辦兩梯次大型人才招募會，預估創造近400個工作機會！

承億酒店高雄以「城市閱讀的文化客廳」為主題，打造地上27樓、地下6樓的五星級文創生活酒店，預計包含234間客房、米其林餐廳及3種主題餐廳、不同風格的戶外式景觀酒吧3間、高空健身房及SPA、酒藏圖書館、更有全球唯一的高空懸眺透明無邊際泳池。而年輕活力、創意無限的運營風格，一直是承億文旅集團的一大特色。

承億文旅集團董事長戴俊郎表示，承億酒店高雄是承億集團繼承億文旅體系外，跨足國際五星級酒店的全新舞台，期待擁有企圖心、敢於擁抱夢想、最重要的是熱愛台灣文化的所有夥伴加入，一起共同打造屬於台灣的首間文創生活酒店。

為此，承億文旅集團不僅釋出近400個超夯職缺外，也發揮招募創意，真正實踐「工作即旅行」的夢想，凡任職於承億文旅集團2年以上者，可申請全台旗下7間分館輪調。為吸引旅宿業頂尖人才，承億文旅不僅有一般勞工享有的特休日，更喊出「9天帶薪創意假」的福利政策，全方位照顧員工的身心靈。

承億文旅集團旗下目前已有7間風格主題各異的文創設計旅店，全新五星文創生活品牌「承億酒店高雄」，不僅是集團重要里程碑，更宣示了承億文旅放眼國際市場挑戰的決心。

承億文旅集團品牌長簡巧珊表示，承億文旅的夢想就是環島島鏈旅行計畫，隨著承億酒店高雄開幕在即，集團距離夢想又前進了一大步。承億酒店高雄館2022年秋季營運後，承億文旅集團預計2023年於台東池上、嘉義仁義潭持續拓點，2024年達到全集團11家飯店規模，並完成掛牌上櫃目標。 簡巧珊表示，高雄市近年以「國際城市定位」與「亞洲新灣區」躍居國際視野，並打造豐富觀光旅遊前景，尤其高雄市帶動產業轉型，其中最重大建設的新興商業區-亞洲新灣區核心區段，更囊括了高雄舉足輕重的產業匯聚，包含高雄世貿會展中心、港埠旅運中心、海洋文化及流行音樂中心、市立圖書館總館等四大國際指標建築，而眾所矚目的高雄市立圖書館總館共構會展文創會館，更是身負藝文展演、文化載體的重任。

簡巧珊強調，承億酒店高雄結合高端硬體設施，與承億文旅集團擅長的文創設計美學實力，期盼以新型態旅遊體驗呈現高雄的人文底蘊、港都熱情及高雄市總圖書館的閱讀力，並以「高雄市的最佳城市代言平台」為目標，屆時「承億酒店高雄」勢必將為南台灣創造全新旅遊風潮，並再次為台灣飯店界掀起一股旋風。