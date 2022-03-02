彰化縣政府民政局依據戶籍登記資料，公布2022年2月底止，彰化縣總人口為125萬2997人。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣人口跌跌不休，滑梯越溜越快，今年2月人口已經到125萬2997人，較1月又少了1311人，以這個速度下去，恐怕不到6月就會跌破125萬人大關，不少人擔憂喪失升格條件，民政處強調，這次提報升格直轄市，以送件日為審查基準，能否升格決定權在中央，不做揣測。

彰化縣人口在1971年首度破百萬，1971年達到131萬5034人，是最高峰，爾後逐年下降，過去以來，彰化縣出生人口一直都大於死亡人數，人口減少主要原因在遷出大於遷入，短短10年間已少了5萬多人。

彰化縣也很早就注意到人口下滑問題，縣府以2015年1月1日為政策基準，提供生育補助每胎3萬元，每月再加碼3000元育兒津貼，根據內政部統計，彰化縣2020年出生率還以9.53

％高居全台之冠，但再會生也擋不住人口的持續「輸出」，今年虎年，死亡人數竟首度高於出生人口。

彰化縣民政處統計，今年2月彰化縣遷入人口數為2401人，遷出人口數為3538人；嬰兒出生數為711人，人口死亡數為885人。從人口變遷分析，最明顯分水嶺在2010年台中市合併升格後，磁吸加遽，彰化縣平均每年減少3000人至5000人。

彰縣府為了留住人才，鼓勵青年返鄉，去年推出青年住宅，今年3月29日，青年發展處將正式掛牌成立，去年8月起生補助也提升到3500元，今年8月將再調升至5000元，托育補助每月最高7000元。

最讓人關心的是本預估今年底人口才會跌破125萬大關，眼見提前半年到來，是否在時機關頭，喪失升格的基本條件，民政處長賴致富強調，彰化升格計畫書由縣府團隊及專家學者共同研擬，並經過議會審議通過，已呈送內政部，人口門檻已送件日為基準。

此外，彰化縣長王惠美也在主管週報中指示各局處共同研議獎勵措施，留住人口。民政處表示，目前各局處已陸續提出因應方案，並彙整中，等具體方案出爐，就會馬上對外公布，以減緩人口外流。