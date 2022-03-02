電影《愛你讓我自由》重掀德國「刑法典第175條」惡法下的愛情風暴。（海鵬提供）

一部描述男男戀觸法的電影《愛你讓我自由》，重掀德國「刑法典第175條」惡法下的愛情風暴。電影去年在坎城首映獲得廣大迴響，不僅勇奪「一種注目」評審團獎，年初更挺進奧斯卡最佳國際電影15強，並榮獲美國芝加哥國際影展最佳影片金雨果獎。

片中德、奧兩大影帝德國影帝法蘭茲羅戈斯基與柏林影帝喬治佛瑞德區不僅因為男男戀身陷囹圄，更在飽受壓抑的監獄中產生一場刻骨銘心的激戀。劇情描述戰後一切等待復甦，法蘭茲羅戈斯基卻從集中營直接被轉送到監獄繼續服刑，因為德國刑法典認定「同性戀是罪行」，使他對愛與自由的渴望，遭受到無情的摧毀，轉入監獄後，遭到謀殺重刑犯喬治佛瑞德區的鄙視。但這兩個被社會遺棄的男人，竟漸漸發展出一種無法被定義的愛。

《愛你讓我自由》導演賽巴斯汀梅斯與男主角法蘭茲羅戈斯基深入前東德監獄取景，在電影的背景中，德國曾長達123年時間，同性戀者會因為「刑法典第175條」而成為罪犯，每次被抓最高刑罰就是監禁10年。

諷刺的是，戰後僅僅數年之間，德國就有超過10萬個男人「觸法」遭到法庭審判，還被賦予「175」這個代號，不僅政府有權攔截、沒收他們的情書，並可直接作為犯罪證據，甚至偷拍、揭露男同志隱私，甚至公之於大眾都屬合法，該惡法直到1994年才從刑法典中廢除。電影3月25日在台上映。