台日學童繪畫比賽堅持舉辦了40多年，藝術大師倪朝龍伉儷是最大推手。（陳淑芬攝）

台日學童繪畫比賽今年主題是「我的大夢想！」，參賽作品展現孩童的活潑純真及想像力。（中區扶輪社提供／陳淑芬台中傳真）

中市中區扶輪社舉辦台日學童繪畫比賽交流展，將在3月6日於大墩文化中心開幕，此活動在國寶藝術大師倪朝龍、夫人林慧珍的大力支持下今年邁入42年，以「我的大夢想！」為主題，共有700多件作品參賽。中區扶輪社社長謝德亮2日指出，台日小畫家作品展現活潑、純真及想像力，觸動大人內心深處。

中區扶輪社社友倪朝龍伉儷是台日學童繪畫比賽最大推手，為推廣藝術美學教育堅持延續40多年，部分畫作還遠渡重洋分別到日本、台灣展出，早期參賽學童如今可能已是白髮斑斑的阿公阿嬤，都可帶著孫子來參賽，讓賽事深具藝術美學教育傳承意義。

倪朝龍感慨地指出，在現今教育體制下，音樂及書畫等藝術教育逐漸不受重視，甚至部分學校大量縮減音樂、藝術課程，希望透過學童繪畫比賽再度燃起藝術美學的種子。

林慧珍也說，台日學童繪畫及書法比賽早期有「書法」及「繪畫」兩賽項，總參賽人數動輒千餘人，各學校還安排專業老師隨行，因學習書法的學童人數逐漸萎縮，不得不取消「書法」賽項，令人不勝唏噓，民間社團秉持熱情長期投入推動藝術教育，希望能再喚起各界對繪畫藝術教育的重視。

謝德亮表示，今年參賽的作品有700多件，經台中教育大學名譽教授簡嘉助、台中教育大學美術系系主任黃嘉勝、台中市美術教育協會理事長倪玉珊、國風畫會理事長陳佑端等4位評審評選出105件入選作品，將於3月5日在大墩文化中心展出，並於3月6日舉辦開幕儀式，展至3月16日。

謝德亮並感謝台中扶輪社、台中西區扶輪社、柳川扶輪社及日本東京町田扶輪社的鼎力支持共同舉辦，今年再獲台中市府文化局支持協辦，並安排在大墩文化中心舉辦展出，讓參與的孩童與家長都備受尊榮。