周興哲在片中展現大男孩浪漫一面。（華映提供）

電影《我吃了那男孩一整年的早餐》獲得賀歲檔票房冠軍後，票房持續穩定成長，上映一個月後，在三天連續假期仍是全台票房第3名，目前累積6580萬的票房。導演杜政哲透露首次到大銀幕演出的周興哲，雖然很多情緒重、難度高的別離戲或誤會戲，但都表現得不錯，還能在一些簡單的小戲加入自己的巧思，讓他直呼驚喜。

杜政哲回憶像是有一場周興哲與女主角李沐傳簡訊的表現，劇組準備時，看見周興哲就直接躺在沙發上，覺得有些奇怪，「但一喊ACTION，周興哲突然彈起來，原來他早就設定自己要接到訊息，再開心的彈起來回LINE，還不只這樣，他還故意不穿好拖鞋，再『啪啪啪』走回去宿舍房間的戲，加了很多這樣小細節的表演，這種生活上的演出，周興哲發揮的很好，給了我很多驚喜」。

另在杜政哲執筆下，電影中不少金句都讓影迷深感共鳴，像是愛情金句「喜歡就喜歡了，哪有理由」、「會問喜歡他什麼的言個問題，基本上，就是不喜歡了」，還有生活金句「人生沒有不可能三個字，一旦你這麼認為，那就什麼都不會發生了」、「是不是都要等到年紀比較大了，才會知道自己最重要的是什麼」等等貼切的文字。