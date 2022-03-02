公平會今日公布「數位經濟競爭白皮書」，並且對外徵詢公眾意見，其重最受外界關注者，就是「媒體議價」議題。

所謂媒體議價為數位平台例如Google或者臉書藉由媒體產出的內容，吸引使用者關注，將網路流量「變現」，分潤給媒體業者的議題，公平會表示，基於主管機關職責，可以採取相關協助措施，促進新聞媒體與數位平台的協商。

公平會官員表示，目前已行政院政務委員由郭耀煌擔任召集人，並成立跨部會議題協調小組，持續進行研商處理。

官員表示，以行政機關的立場來說，現在還是希望媒體與平台業者依據市場機制討論分潤與議價機制，不過公平會可以予以協助的地方，在於各別媒體與平台業者洽談，力量可能太小，所以可能需要「集體」與數位平台洽談，集體則會牽涉到聯合行為，將來可以向公平會申請豁免。

未來平台業者如果杯葛或者故意拖延，不與各媒體洽談的話，公平會也可以依據公平交易法的濫用市場地位予以處分。

公平會表示，「數位經濟競爭政策白皮書」初稿，探討的競爭議題包含數位經濟對傳統市場界定、市場力衡量分析方法的挑戰；平台業者的自我偏好、搭售、掠奪性定價／低價利誘、差別取價、最惠客戶條款、限制轉售價格、網路銷售管道限制；數據隱私與市場競爭、新聞媒體議價問題、殺手併購、網路不實廣告，以及演算法所衍生的聯合行為與公平交易法的適用關係等。

公平會表示，藉由國外競爭法主管機關執法動態與見解的梳理，融合公平會過去執法經驗，於白皮書中提出未來相關的執法立場與方向。如果外界有意見，可在今年3月31日前以書面郵寄方式或填寫網頁表單將相關建議提供予公平會。