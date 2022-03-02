名符其實桃園造鎮王。國泰人壽2日公告，成為桃園高鐵站前地上權「最優申請人」，亦即篤定可取得3.2萬坪地上權的70年使用權，連同桃園高鐵產專區的華泰OUTLET開發案、市區的商辦等，國壽在桃園已有逾10萬坪土地，成為最大土地開發商。

這塊位於桃園高鐵站前的地上權，國壽是以25.06億元的權利金拿下，預計投入260億元開發，若年營收超過16億元，還有超額權利金等。國壽預計將開發百貨商場、辦公大樓、飯店等。

國壽表示，2012年開始開發桃園產專區6.62萬坪的地上權，主要算「後站」，打造包括OUTLET商場、飯店、辦公區及日本來台的水族館，主要是打造全台民眾都可來桃園觀光購物的娛樂區，這次拿下的3.2萬坪地上權，則算是「前站」，「既然都已開發了後站，沒理由前站交給對手來打對台」，因此國壽搶下前站地上權的開發權，將開發出總樓地板面積15萬坪左右的商圈。

有別於後站的外來人口娛樂區，國壽規劃前站地上權將偏向桃園在地居民、在桃園上班者的商務與飲食、購物需求，即前站自用、後站外銷的觀念，國壽在桃園高鐵站前後兩塊地上權的總開發金額將上看500億元，年化報酬率至少3~4％以上。

國壽近年積極布局桃園地區，除了高鐵站前後兩塊地上權，桃園市區1700多坪，要開發成商辦大樓外；另外還有大園物流園區、楊梅物流園區、青埔IT大樓、楊梅高上路倉儲等，等於在桃園地區開發逾16萬坪的土地，總投資金額逾550億元，堪稱壽險桃園王，且桃園亦是目前國壽開發面積最大的縣市。