自行車類股再添生力軍！專攻中高階自行車與電動自行車ODM的成車廠明係（6804），明（3）日將舉行上櫃前業績發表會。法人表示，明係2021年獲利幾近翻倍成長，在持續拓展中高階自行車利基型市場帶動下，預期2022年營運穩健看增。

明係受惠自行車休閒旅遊風潮席捲歐美國家，挹注中高階自行車、電動自行車訂單滿手，2021年雖然面臨供應鏈關鍵零組件缺料、導致延遲出貨，明係仍繳出近18億元營收，年增32.1％、稅後淨利0.49億元，年增91.70％，營收與獲利呈雙位數成長、EPS1.85元，董事會已通過每股將配發0.65元現金股利。明係今日興櫃收盤價68.20元，小跌0.26％。

明係看準中彰南地區為全球高階自行車生產重鎮，以深耕台灣在地生產之姿，提供客戶從零組件採購到生產組裝完整的整合服務，結合少量多樣、彈性客製化生產營運策略、完整車架開發設計及組裝能量，整合設計三控電機系統（控制系統、電力系統與電機系統），為歐美休閒運動自行車、電動輔助自行車進行專業設計代工，滿足歐美利基型品牌與通路商客戶中高階自行車車款精品化、專屬設計，少量多樣生產需求。

明係強調，ODM產品尤以避震車及登山車為大宗，客戶群涵蓋北美、歐洲等世界知名品牌商，舉凡美、加避震休閒自行車領導品牌、英國最大自行車通路商與全美最大自行車通路商，均為明係主要客戶。

法人表示，看好全球節能減碳意識抬頭，歐美市場持續以政策推動自行車代步通勤趨勢，持續帶動高品質、輕量化與高單價的電動自行車強勁成長。明係以堅強研發與組裝實力、專為歐美品牌代工與MIT在地生產策略優勢，相較同業在生產上不易受貿易戰與大陸限電政策影響，預估明係在持續拓展中高階自行車利基型市場下，2022年營運穩健看增，整體營運表現值得期待。