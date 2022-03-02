在機器上擺「綠色乖乖」就能保佑機器正常運作，是台灣民眾深信不疑的都市傳說。昨（1日）有男網友搭電梯時發現，電梯內竟黏著一包乖乖餅乾，讓他緊張直呼「我該注意什麼嗎」，立刻引起網友討論，勸他「還是改走樓梯吧」。

一名男網友昨天在臉書社團《爆廢公社》貼出一張在電梯內拍攝的照片，只見左上角竟黏著一包奶油椰子口味的乖乖餅乾，且餅乾下方還寫著「勿拿」兩字，讓他感到些許不安，直呼「一進電梯就看到這個，我該注意什麼嗎？」

照片曝光後，立刻引起網友熱議，「第一次看到電梯會放乖乖」、「看來平常電梯很不乖」、「看乖乖有沒有過期，然後記得不要吃掉」、「還是改走樓梯吧」，也有網友開玩笑稱，「拿包五香口味的乖乖黏上去，一包太孤單了」、「電梯故障時至少不用擔心沒東西吃」。

在台灣，奶油椰子口味的乖乖餅乾被認為有穩定機器的功用，因其包裝是綠色的，代表綠燈、機器可以正常運作的意思。此外，除了顏色要買對，保存期限也要特別注意，因為餅乾一過期就等同於失效，接下來機器能不能乖乖運作只能自求多福。