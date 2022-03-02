53歲女星何如芸曾經演出《長男的媳婦》、《莫非，這就是愛情》、《炮仔聲》等電視劇，走過離婚風暴「恢單」做回自己，儘管工作繁忙仍經常分享生活。何如芸昨(1)日回應被網友懷疑「整型」，她決定放上25年前模樣對比，並認了「只有這些地方有變」，粉絲則讚她變更美了。

何如芸昨(1)日在臉書寫到：「真的不要再說我整型了啦！尤其是鼻子，連醫生都問可以摸摸看嗎？(笑)」並附上一張25年前《生生世世情》劇照和現在的對比照。只見除了25年確實較顯稚嫩，照片中的她看來確實變化不大。何如芸也透露自己這些年的改變：「有圖有真相：除了膠原蛋白流失，臉頰不再嬰兒肥，圓臉變成尖臉，法令紋雙下巴出現之外，五官真的都一模一樣⋯⋯是吧？只有體重的部分不好說。(汗笑)」

網友們紛紛稱讚何如芸變美了：「姊姊根本沒變，太厲害了」、「現在多了氣質美」、「除了眉毛畫法不一樣，其他都嘛沒變…….美啦！」、「一個階段一個階段散發的魅力不一樣，現在依舊還是美」、「比25年前更多一份成熟美麗」、「輪廓原本就很深，一點都沒變呀」、「獨特的眼神依舊」、「維持這樣已經很厲害了」、「多了成熟韻味，美魔女」，何如芸面對粉絲們的讚美則大方回應說：「優雅老去也很好」。

何如芸曾透露過自己不斷被網友攻擊整型，但她也表示自己對這些說法不以為然：「那些人應該認為我的顏值高於一般水平，不合常理（沒有人會花錢愈整愈醜），你想用這種方式敘述，可能是你一直以來面對事情的習慣，我不予置評。」

何如芸自2019年和美侖飯店少東王敏錡離婚後，就將2名兒子送往新加坡讀書，先前過年時還特別飛往新加坡陪伴孩子過年，回台後更寫下長文大讚台灣防疫。近年她重返螢光幕，陸陸續續接下幾檔戲劇演出，並不時在臉書和粉絲分享生活日常，過著平靜愜意的生活。