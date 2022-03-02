俄羅斯出兵入侵烏克蘭至今一周，至今仍無法攻下首都基輔。這場軍事行動，也使全球多個國家紛紛祭出制裁，譴責俄羅斯。與此同時，被稱為「匿名者（Anonymous）」的網路組織也向俄羅斯「宣戰」，旗下分支「NB65」宣稱成功癱瘓俄羅斯航太控制中心，俄羅斯已經無法與自己的間諜衛星取得聯繫與控制。更在過去72小時內已經關閉了1500多個與俄羅斯和白俄羅斯政府、官方媒體有關的網站。

俄羅斯入侵烏克蘭之後，「匿名者（Anonymous）」上月24日開戰當天，就發文號召全球的駭客攻擊俄羅斯，此後該帳號也陸續公布「戰果」，例如攻擊俄羅斯天然氣公司、新聞機構RT，以及包括克里姆林宮官方網站在內的眾多機構網站。而該組織特帳號，在推特上有740萬粉絲和近19萬條推文。

一名匿名帳戶Anonymous TV近日也在推特宣稱，「匿名者」在過去72小時內已經關閉了1500多個與俄羅斯和白俄羅斯政府、官媒、主要銀行和企業有關的網站。並在另一篇貼文指出，旗下的分支團隊「NB65」」宣稱，已經成功癱瘓俄羅斯航太的控制中心，俄羅斯已經無法與自己的間諜衛星取得聯繫與控制。