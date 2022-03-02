波音、埃克森美孚退出俄羅斯業務 20:122022/03/02 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 烏俄戰爭開打以來，越來越多西方企業宣布退出俄羅斯。波音公司稍早宣布暫停對俄羅斯航空業提供維修與技術服務，能源巨頭埃克森美孚也宣布退出俄羅斯。波音對手空中巴士也宣布暫停對俄羅斯航空業提供飛機備用零件及技術服務，但仍在考慮是否關閉莫斯科工程中心。 侵烏克蘭代價沉重 俄羅斯滑冰田徑選手遭禁賽 俄羅斯炸基輔電視塔 日本暫關閉駐烏克蘭大使館 #俄羅斯 #埃克森美孚 #暫停對 #俄羅斯航空 #技術服務 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 白俄支持俄羅斯入侵烏克蘭 日本宣布本週將制裁 13:552022/03/02 國際 拜登下令禁止俄羅斯航班進入美國空域 13:162022/03/02 財經 西方企業掀抵制潮 蘋果宣布在俄停售產品 09:032022/03/02 財經 俄國應土耳其要求 取消部署4艘戰艦至黑海 19:392022/03/02 國際 俄烏開戰 俄羅斯藝文界多撻伐 17:502022/03/02 生活 國際金融協會警告：俄羅斯外債恐違約 04:102022/03/02 財經要聞 烏克蘭喊話 庫克聽到了 蘋果停售在俄所有商品 08:582022/03/02 財經 波音：暫停對俄國航空業提供零件、維修技術支援 11:072022/03/02 財經 俄羅斯禁逾1萬美元外幣離境 外資急尋對策 20:202022/03/02 財經 陸加入制裁 傳國有銀行建議停購俄煤炭 15:292022/03/02 財經 壽險投資俄羅斯曝險近1400億元 公會：美元計價、風險可控 15:362022/03/02 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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