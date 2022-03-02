烏俄戰爭開打以來，越來越多西方企業宣布退出俄羅斯。波音公司稍早宣布暫停對俄羅斯航空業提供維修與技術服務，能源巨頭埃克森美孚也宣布退出俄羅斯。波音對手空中巴士也宣布暫停對俄羅斯航空業提供飛機備用零件及技術服務，但仍在考慮是否關閉莫斯科工程中心。