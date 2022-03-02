桃園市龜山區5歲童趁著大人不注意溜出家門想要找媽媽，卻在龜山區萬壽路與振興路口被龜山派出所巡邏員警發現幼童獨自在車道邊玩耍無大人陪伴，女警上前詢問幼童童言童語無法說出姓名家中電話，員警帶回派出所安置，女警扮起大姊姊開啟電腦google map系統，使用街景功能引起男童的興趣，循循善誘之下一路從尋獲男童的地點找到他的幸美街住處，女警將男童載返家中，原來媽媽外出工作幼童由親友照顧，幼童想要找媽媽，才會偷偷溜出家門，員警提醒家人要注意孩子安全，避免類似情形再次發生。

龜山派出所警員黃筱雯、謝承儒今天擔服巡邏勤務，行經龜山區萬壽路二段與振興路口時，發現一名男童獨自於路邊徘徊沒有大人陪伴，遂即停車上前關心，然而男童尚幼，對於自己姓名、住處、電話均無法完整陳述，員警為避免危險，只好將男童先帶返派出所詳查。

男童人小膽大不怕生，員警詢問童言童語支吾問不出所以然來，查詢鄰近派出所未受理報案協尋孩童，苦惱之餘，警員黃筱雯扮起大姊姊於調閱監視器試圖尋找男童從何而來時靈機一動，打開電腦google map系統，使用街景功能引起男童的興趣，循循善誘之下一路從尋獲男童的地點找到他的住處幸美街（2公里遠），員警立即載往住處確認無誤，親友萬分感謝員警幫助找到孩童。

經家屬與男童談話，原來5歲男童今日上午想要找媽媽，趁著家裡親屬不注意，人小膽大偷溜出家門想要去3公里遠的忠義路媽媽的工作地點。龜山派出所副所長孫若倫呼籲民眾家中若有幼童、身心障礙人士、生活不便或失智之長者，家屬應提高警覺，在旁陪同並隨時留意動態，防止迷途發生危險。