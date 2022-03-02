使用逾42年，台南市南化區南化國小廚房3日將動土改建成新的中央廚房，屆時可供應左鎮、南化6所國中、小近500名學童營養午餐，預計半年完工，新廚房除了符合HACCP標準外，廚房內建食農教室，讓食農、能源、生態等環境友善課程的推動更完善。

行政院推動偏鄉學校中央廚房計畫，台南市有南化國小、佳里國小、北門國小與東原國中等4校獲補助新建廚房，另有20所學校辦理廚房改建工程，全數皆順利決標。

南化國小校長張理誠表示，學校現有學生98人，舊廚房已使用逾42年，新中央廚房已順利發包，未來會配置1名專業營師，規畫營養菜單，廚工也可增至4名，並規畫統一配送餐食，受惠學校包括南化區的南化國中小、西埔國小，以及左鎮區光榮實小、左鎮國中、左鎮國小。

新中央廚房興建經費3500萬元，設計為雙斜太陽光電屋頂，簡約設計外型搭配原有校舍風格，廚房設計符合HACCP食品安全管制標準，提供師生更好的午餐品質與食品安全保障。

此外，新中央廚房會開一面玻璃透明窗，學童可以從外面觀看廚工媽媽工作狀況，了解餐點烹煮方式。張理誠說，學校原本就有菜園，中高年級學生都要學種菜，青菜採收後讓學生加菜，未來新廚房將內建食農教室，小朋友就可以在教室內進行簡易的烘焙、烹飪，從產地到餐桌，落實食農教育。