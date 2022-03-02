北市一名42歲許姓視障女子，日前深夜到內湖區港華街超商購物，卻無法自行返家，只好無助地向店員求助，內湖分局港墘派出所獲報後，立即派遣備勤員警馬孟鄰到場。

許女向警方表示，她因半夜突然肚子餓，父母親年邁且都早已就寢，所以獨自一人外出到附近的便利商店買東西，不料，買完東西後卻找不到回家的路，只能請超商店員幫忙報警。員警經安撫許女的情緒，並確認其住處後，貼心攙扶著許女，一路陪伴護送她返家，家屬對員警的熱心協助，頻頻表示感謝與讚許。