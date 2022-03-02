視障女深夜超商購物迷途 內湖警暖心協助返家 20:222022/03/02 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 員警到場協助許女，並陪伴護送其返家。(翻攝照片／林郁平台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市一名42歲許姓視障女子，日前深夜到內湖區港華街超商購物，卻無法自行返家，只好無助地向店員求助，內湖分局港墘派出所獲報後，立即派遣備勤員警馬孟鄰到場。 許女向警方表示，她因半夜突然肚子餓，父母親年邁且都早已就寢，所以獨自一人外出到附近的便利商店買東西，不料，買完東西後卻找不到回家的路，只能請超商店員幫忙報警。員警經安撫許女的情緒，並確認其住處後，貼心攙扶著許女，一路陪伴護送她返家，家屬對員警的熱心協助，頻頻表示感謝與讚許。 老翁雨中獨行3公里 中市暖警助找家人送返家 8旬老翁離家僅百公尺迷途 南港暖警護送返家 #員警 #許女 #返家 #視障 #超商購物 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 出門購物迷途 中市暖警助8旬婦返家 12:312022/03/01 寶島 桃園龜山童趁不注意溜出門 女波麗士送回家 20:162022/03/02 社會 暖女邀投資他捧30萬欲匯款 機智警阻詐保退休老本 12:142022/03/01 社會 16歲少女逃家 暖警溫情攻勢卸心防「約喝奶茶」勸返家 18:542022/02/25 社會 小黃疑繞路 大寮到岡山收移工3000 運匠驚：可到鵝鑾鼻了 10:032022/03/01 社會 嘉義市友善特色店家 友善更多行動不便者 13:472022/03/02 生活 台南騎士到台中和平賞櫻「刁車」 暖警化身「黑手」搞定 12:002022/02/28 社會 安毒磨粉攙果汁粉販售 高雄夫妻檔4嫌送辦 04:102022/02/25 地方新聞 吃薑母鴨祛寒取暖酒駕遭逮 男子直呼「心都涼了」 10:442022/02/27 社會 武士刀輸給辣椒水 酒駕襲警遭逮 04:102022/03/01 社會新聞 酒醉男狂譙員警 法官認證「三小=什麼」判無罪 14:212022/02/26 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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