俄羅斯遭西方制裁後，為防止資金外逃而實施資本管制，禁止逾1萬美元外幣離境。由於外資認為烏克蘭危機不可能短期內結束而正尋找因應對策。

俄國總統普丁1日簽署資本管制令，禁止攜帶價值逾1萬美元的外幣現金與金融票據離境。

西方制裁令盧布匯率重貶，俄國人搶著從銀行提領現金。為防止資金外逃和穩定金融，普丁還強制俄國出口商賣出其80％營收裡的外匯，禁止民眾以借貸名義向外國人借出外幣，也不能把外幣存進外國銀行帳戶。

由於愈來愈多外資打算撤離，俄國總理米舒斯金（Mikhail Mishustin）1日表示將暫時停止外資賣出俄國資產，讓其冷靜下來做決定，但未透露具體做法。

資本管制擋不住俄國資產崩盤。ishares MSCI俄羅斯ETF每單位價格1日崩跌33.4％收12美元創新低，今年來累跌逾七成。被制裁的俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）美股ADR每單位1日狂跌20％收1美元，今年來累跌94％。

包括英仕曼集團（Man Group）和安本（Aberdeen）等基金與資產管理公司不斷減持俄國資產。

全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）1日表示正諮詢主管機關、指數供應商和其他市場參與者，確保其客戶能出脫所持有的俄國證券部位。

資產管理公司藍灣（BlueBay）投資組合經理漢斯（Kaspar Hense）說，資產管理業與指數供應商肯定想在投資組合與指數供應上去除俄國的曝險，但最大問題是賣方找不到人接手。

德意志銀行執行長索因（Christian Sewing）說，別指望烏克蘭危機會迅速落幕。

知情者透露奧地利瑞弗森國際銀行（RBI）正想辦法撤出俄國，成為俄國入侵烏克蘭後首家有此打算的歐洲銀行。RBI澄清沒撤出計劃。