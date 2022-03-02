仁寶（2324）為了擴大工業電腦佈局而決議自2月11日起公開收購興櫃公司普達系統的股權51～65％股權，仁寶2日宣布，已經取得普達系統超過51％的股權，公開收購已經成就。

仁寶2月10日董事會通過以每股現金30元公開收購興櫃公司普達系統51～65％股權，隨後普達母公司飛捷也公告將全數出售手中持有的普達股權共49％，公開收購截止日為3月7日。

就在仁寶展開公開收購半個多月後，仁寶公告已經在市場上取得普達系統超過10828張股票，超過最低收購數量10710張、相當於51％股權，本次公開收購條件已成就。

普達系統以Poindus為品牌經營歐洲市場零售業、餐飲業POS系統與觸控顯示器，目前POS系統佔普達營收比重約達四成，普達去年營業額約10億元，與仁寶工業電腦部門差不多，不過普達去年上半年毛利率有25％、EPS為1元，優於仁寶的工業電腦獲利。

普達主力產品為POS與工業觸控顯示器、工業平板電腦等，產品線、通路與安勤不同，也有別於仁寶內部工業電腦部門以代工工業用顯示器代工為主的基調。

仁寶希望藉由透過公開收購普達，加速仁寶在工業電腦的佈局，普達擁有POS品牌、歐洲銷售通路與研發，普達以往所有製造都外包，在成為仁寶集團一員後，普達將能借重仁寶的製造與採購能力，仁寶則可從普達在市場與通路的經驗中學習如何耕耘、滿足非常小量多樣化的工業電腦需求。