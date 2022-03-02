大陸新冠疫苗已展開接種逾1年，針對目前粵港澳三地免疫規劃、疫苗監管系統互不關聯的問題，大陸全國人大代表、廣州醫科大學附屬市八醫院感染病中心首席專家蔡衛平表示，將於今年兩會期間移交《關於為粵港澳大灣區內地城市居民提供港澳上市成熟疫苗試點的建議》。

蔡衛平建議，允許港澳廣泛使用的疫苗進入大灣區非免疫規劃疫苗範疇，允許大灣區大陸9市的指定醫療機構經授權審批後，使用群眾需求迫切、已在港澳地區上市的疫苗作為非免疫規劃疫苗使用；建構粵港澳大灣區互聯互通的疫苗接種資訊系統，避免A地接種第一針，到B地不認可需重新接種的情況，相關疫苗接種記錄不得成為制約入學、就業、流動的前置條件。

據《澎湃新聞》引述蔡衛平指出，大陸目前已有44種新冠疫苗獲批上市，以國產疫苗為主，而港澳地區已上市的新冠疫苗分別有38種、25種，均為進口疫苗，且多用聯合疫苗及創新技術疫苗，與國際同步較快。

蔡衛平表示，目前在大陸參加社保的港澳居民有近30萬人，在粵長期工作和居住的港澳居民達53.8萬人，而粵港澳三地在疫苗規劃、監管上的差異則為在大陸生活的港澳居民帶來不便；此外，也有調查表明，雖然大陸疫苗接種服務便利，但仍有7成受訪者表示願意去港澳接種疫苗。