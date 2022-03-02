女星大S（徐熙媛）的前夫汪小菲（現改名：汪少菲）去年恢復單身後，隨即傳出跟26歲女星張穎穎交往，不但被拍到與張蘭三人出遊，還穿同款情侶裝，令曖昧情甚囂塵上。近日，張穎穎被發現手指多了大鑽戒，不過很快地就把影片刪除，引起熱議。

張穎穎昨（1日）在社群平台PO新影片，畫面中，她綁著氣質馬尾，臉上化著淡妝，身穿小香風外套，手中拌著顏料對暴力熊上色；值得注意的是，張穎穎塗顏料的時候有戴手套，無配戴任何飾品，但完成後就戴上一枚鴿子蛋鑽戒，並對著鏡頭全方位展示，可以看到這只鑽戒款式簡約，沒有過多的設計，只鑲嵌一顆鑽石，且比張穎穎的手指還要粗，看起來要價不斐。

張穎穎、汪小菲的無名指都有戒指，被外界猜測好事近。（圖／微博）

影片曝光後，大批網友都把重點放在那顆閃亮亮的鑽戒，猜測該不會跟汪小菲好事近？也有另一派網友看不慣張穎穎炫富，在留言區狂酸：「故意秀的心機女」、「在宣示主權吧」等，張穎穎沒有多做回應，火速將該支影片刪除。

其實汪小菲前陣子也因手中戴戒指而被瞎猜再婚，當時他現身自家餐飲品牌的直播間帶貨，被眼尖的網友發現項鍊與張穎穎同款，且左手無名指多了一枚戒指，疑似好事近，不過他再度開直播時，雙手手指都沒有任何飾品，被「套牢」的傳聞不攻自破。