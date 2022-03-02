假如家中成員多，坪數空間又大的話，每個人都想要在不同的房間或角落，享受流暢的Wi-Fi速度，那就要升級家中的路由器來滿足需求，以面對長期待在家的防疫時光；MERCUSYS就推出了主打最高CP值的全新AC1300全家庭式Mesh Wi-Fi無線路由器Halo H30G，而TP-Link則是帶來了全新AX3000 Mesh Wi-Fi路由器Deco X50，支援一鍵安裝且高Wi-Fi覆蓋範圍，讓每位家中成員不再因網速被拖慢而爭吵。

MERCUSYS推出全新的AC1300全家庭式Mesh Wi-Fi無線路由器Halo H30G，Wi-Fi訊號覆蓋範圍高達100坪。（MERCUSYS提供）

MERCUSYS今年推出的全新AC1300全家庭式Mesh Wi-Fi無線路由器Halo H30G，專為大坪數、大空間屋型設計，Wi-Fi訊號覆蓋範圍高達100坪，並提供1.3 Gbps雙頻Wi-Fi速度，最多可讓高達100個設備使用2.4GHz + 5GHz、最高1300Mbps的無線傳輸速度，以三機一體的設計，讓使用者能放置家中不同角落，達到家中隨處都能享受同樣的連線品質狀態，只要下載APP跟著指令即能輕鬆安裝好網路設定，插WAN／LAN線時也會自動偵測網路輸出、輸入的線，帳號密碼亦只需統一的網路名稱、同樣的Wi-Fi名稱與密碼即能完成，可是新手也能簡單安裝的無線路由器。

MERCUSYS推出全新的AC1300全家庭式Mesh Wi-Fi無線路由器Halo H30G，3入組定價2499元。（MERCUSYS提供）

另知名品牌TP-Link也推出了全新AX3000 Mesh Wi-Fi路由器 Deco X50，同樣以3入組方式設計，單一組即可覆蓋70坪的空間，Wi-Fi覆蓋範圍高達185坪，更支援Wi-Fi 6讓使用者能再提升速度、增加訊號效能並減少堵塞，其可連接超過150組以上的裝置，比Wi-Fi 5的容量提升4倍、速度更提升3倍之多，還主打照APP指示即能輕鬆完成安裝，只要設定好第一顆Deco後，其他顆Deco插電即會自動配對，同樣只需一組帳號密碼即可輕鬆連接上網，對於網速有更高要求的話，不妨就可選購此款。

TP-Link推出了全新AX3000 Mesh Wi-Fi路由器 Deco X50，照APP指示即能輕鬆完成安裝，只要設定好第一顆Deco後，其他顆Deco插電即會自動配對，只需一組帳號密碼即可輕鬆連接上網。（TP-Link提供）

TP-Link Deco X50 AX3000 Mesh Wi-Fi 6路由器，3入組定價8999。（TP-Link提供）