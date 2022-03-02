國家文藝獎得主吳興國重拾舞者身分，將呈現舞戲作品《寒食》，3日起在全台巡演。（張鎧乙攝）

舞者身穿一件長達10公尺長的舞袍，在短短的13分鐘獨舞裡，舞盡人間悲喜。國家文藝獎得主吳興國重拾舞者身分，將呈現舞戲作品《寒食》，3日起在全台巡演。

《寒食》原是雲門舞集創辦人林懷民的獨舞作品，音樂由作曲家許博允譜寫，吳興國使用原有的音樂內容重新編舞，觀眾可在音樂裡聽見已故男中音張清郎演唱的錄音版本，他運用了傳統戲曲、能劇、歌舞伎的發聲唱腔呈現。

吳興國表示，舞蹈和音樂的靈感都是來自中國傳統的寒食節，許博允運用了詩人羅硯的詩作《寒食》作曲，「這部作品長度約13分鐘，對一齣戲而言並不長，對一個人的人生而言，也不是很長，但是許博允的音樂凝聚在這13分鐘，說完了人的一生，詞和音樂的結合很震撼。」

寒食節的由來戰國時代晉文公為了報答介之推割股療親的恩惠，想邀請他擔任大臣，但介之推不想，晉文公就在他的住處放火，想引他出來，沒想到介之推堅守原則，沒有離開，而是抱木被燒死。後來的人們為了紀念介之推，在他的過世之日，就不以火煮食，因此有寒食節。

吳興國在身上塗滿了白色的妝，他表示自己是用一個靈魂的狀態，對觀眾訴說故事，「那是一種文人高風亮節的氣魄，是這部舞作想呈現的內容。」

服裝造型設計師康延齡表示，長達10公尺長的舞袍，在舞台上每次抓取與收放的動作，無法完全一模一樣，「就像每個人的人生都不一樣。」康延齡表示，看上去是白色的色調有很多層次，包括粉白、米白、象牙白等，「白色在西方是喜慶，東方有死亡的象徵，這也回應了這個角色，是以死後靈魂的狀態在回溯人生。」

演出將於3月3日、4日在台北國家音樂廳，3月10日在高雄衛武營國家音樂廳，4月19日在台中國家歌劇院大劇院登場。