台北市傳統藝術季即將開跑。（郭吉銓攝）

文化學者林谷芳表示，戲曲正是以演員為核心的表演藝術。（郭吉銓攝）

元宇宙、虛擬貨幣等，正在大幅度更新人們的生活方式，對於傳統戲曲藝術而言，未來又該往什麼方向去？文化學者林谷芳表示，在各種虛擬實境充斥的年代，表演藝術的價值關鍵在於兩個字「親炙」，那是永遠不會被取代的事。

林谷芳表示，「親炙」能顯現出表演藝術的價值，「表演藝術有很多迷人的地方，像是舞台劇的舞台設計，如果單用虛擬實境呈現，那麼我們會知道那是假的；但假如是手繪的舞台布景，即使知道是假的，也能看見假中有真，真中有假，這就是藝術的不可替代性，藝術最迷人的地方就是不會被虛擬取代。」

林谷芳表示，他已經73歲了，他希望年輕的觀眾能多多親炙表演藝術真正的風華，「戲曲正是以演員為核心的表演藝術，近年在編導方面也有很多嘗試，但是本質不變；一個戲曲表演家，有好的嗓音、扮相，這些缺一不可，非常寶貴，也因此過去能吸引大批粉絲，那是一種藝術極致的觸動。」

近期擔任台北市傳統藝術季「粉墨春秋」音樂會的策展人，林谷芳表示，現在台灣還有豫劇王海玲、歌仔戲唐美雲、亂彈戲邱婷、京劇曹復永和客家戲李文勳，以及對於戲曲音樂十分熟悉的指揮家瞿春泉，「我將台灣有的劇種聚焦在一起，呈現的我們這一代人曾經有的戲曲年代。」演出將於3月11日在台北國家音樂廳登場。